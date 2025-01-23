Срочников из Магнитогорска отправят в колонию за дедовщину и избиение сержантов

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум рядовым-срочникам по ч. 3 ст. 334 (насильственные действия в отношении начальника), п. «в» ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Одного приговорили к десяти годам лишения свободы, другого — к 11 годам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что первый рядовой в декабре 2023 года вымогал у сослуживца 60 тыс. руб., применяя насилие. Он «унизил честь и достоинство потерпевшего», а также нарушил уставные правила. Кроме того, в марте 2024 года в казарме первый фигурант вместе со вторым избил младшего сержанта, начальника по званию. В этот же день второй подсудимый применил насилие по отношению к другому сержанту.

Первого военнослужащего признали виновным в насильственных действиях в отношении начальника, нарушении уставных правил и вымогательстве. Второго осудили за два эпизода насилия в отношении начальников по званию.

Виталина Ярховска