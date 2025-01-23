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УФАС оштрафовало йошкар-олинский магазин за неснятие ненадлежащей рекламы

Марийское УФАС России оштрафовало магазин «Пивтека» в Йошкар-Оле на 12 тыс. руб. за неисполнение предписания о демонтаже незаконной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС оштрафовало йошкар-олинский магазин за неснятие ненадлежащей рекламы

УФАС оштрафовало йошкар-олинский магазин за неснятие ненадлежащей рекламы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФАС оштрафовало йошкар-олинский магазин за неснятие ненадлежащей рекламы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года антимонопольная служба потребовала убрать рекламный баннер с изображением хмеля и кружки пенного напитка, признав его нарушающим закон о рекламе. Владелец магазина частично выполнил требования, но отказался демонтировать баннер на крыше здания. За игнорирование предписания контролирующего органа предприниматель был оштрафован.

Ранее владелец «Пивтеки» отказывался признавать нарушения в размещенной рекламе, которая продолжала работать после истечения срока предписания.

В ноябре 2024 года УФАС по Республике Марий Эл оштрафовало Т-Банк на 350 тыс. руб. за незаконную рекламу кредитной карты. В том же месяце ведомство признало нарушающим закон рекламный баннер сети аптек.

Анар Зейналов

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