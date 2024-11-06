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Марийское УФАС оштрафовало ТБанк на 350 тыс. рублей за незаконную рекламу

Марийская федеральная антимонопольная служба оштрафовала ТБанк на 350 тыс. руб. за незаконную рекламу кредитной карты. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС Марий Эл.

ТБанк разместил рекламу «лучшей кредитной карты» в интернете без указания критерия сравнения. Специалисты Марийского УФАС проверили гиперссылку, прикрепленную к рекламному видео кредитной карты Тинькофф. При переходе по ней открылась главная страница сайта, а не статья о преимуществах рекламируемого объекта.

Марийское УФАС считает, что ТБанк нарушил ст. 5 Закона о рекламе. Организацию привлекли к административной ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ и назначили штраф в размере 350 тыс. руб.

Диана Соловьёва

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