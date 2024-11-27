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В Марий Эл рекламу аптеки признали нарушающей закон

Экспертный совет по рекламе при Марийском УФАС признал рекламный баннер сети аптек «АптекиПлюс» с фразой «Цены ниже. Ассортимент шире» нарушающим Закон о рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили эксперты, реклама должна быть достоверной и не вводить в заблуждение. В частности, использование сравнительных форм, таких как «лучший», «первый», «самый», требует наличия четких критериев для сравнения. В рассматриваемом случае на баннере не указаны данные, на основе которых сделан вывод о сравнении цен и ассортимента, что ставит под сомнение законность рекламных утверждений.

Большинство членов совета пришли к выводу, что данная реклама содержит признаки нарушения ст. 5 Закона о рекламе.

Ранее Марийское УФАС признало ненадлежащей рекламу подарочных сертификатов сети «Улыбка радуги».

Анар Зейналов

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