Магнитные бури накроют Ростовскую область 24 и 25 января

В ближайшие дни, 24 и 25 января, магнитные бури обрушатся на Ростовскую область, сообщается в исследовании Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В отдельные периоды уровень геомагнитной активности достигнет уровня G1с Кр-индексом 5. Это может отразиться на самочувствии жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA / JPL Фото: NASA / JPL

Изменения магнитосферы будут происходить с 15:00 до 18:00 часов и с 21:00 часа до полуночи пятницы. Ночью в субботу активность начнет резко усиливаться. Наиболее мощные возмущения магнитного поля уровня G-1 прогнозируются с 6:00 утра до полудня. После этого геомагнитная обстановка постепенно нормализуется.

Метеозависимым людям рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов, а также физических нагрузок.

Анна Анисова