Уровень смертности в Татарстане превысил рождаемость

Естественная убыль населения в республике увеличилась на 6,6%, при этом уровень рождаемости снизился на 3,3%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата за январь — октябрь 2024 г.

За этот период в Татарстане умерли 37,8 тыс. жителей. Это на 2379 человек больше, чем год назад. В то же время на свет появилось 29,2 тыс. детей.

В конце прошлого года на пресс-конференции раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что крайне недоволен демографической ситуацией в регионе.

В 2025 г. в республике для поддержки рождаемости начнут открывать семейные многофункциональные центры и проводить индивидуальную работу с семьями, заявила глава минтруда Татарстана Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

Дарья Сайфиева