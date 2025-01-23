ГИСУ Татарстана подало иск на 7,7 млн руб. к строительной компании «Ядран-Строй»

«Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан (ГИСУ)» подало иск к строительной компании «Ядран-Строй» на 7,7 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Согласно материалам дела, ГИСУ Татарстана требует обязать компанию «устранить недостатки». Иск в Арбитражный суд Татарстана был подан 15 января 2025 года, предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля.

В 2024 году исполком Казани подал иск к ГИСУ Татарстана о взыскании 31 млн рублей в счет возмещения ущерба окружающей среде из-за разлива фильтрата на крупнейшей свалке Татарстана — Самосыровском полигоне. Представитель исполкома в ходе разбирательства заявлял, что городские власти не являются причинителями вреда, а ущерб должен быть возмещен подрядчиком — ООО «Ядран-Строй». Подробности читайте в материале «Полигональный процесс».

Сама компания «Ядран-Строй» занимается рекультивацией не только Самосыровского полигона, но и иловых полей на юге Казани, где она планирует построить мегапарк стоимостью 67 млрд рублей. Согласно сервису Rusprofile, выручка компании в 2023 году составила 2,5 млрд руб., а чистая прибыль — 85 млн рублей.

Влас Северин