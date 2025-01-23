Пулково за 2024 год принял более 20 млн пассажиров

Петербургский аэропорт Пулково в 2024 году обслужил 20,9 млн пассажиров. Их поток вырос на 3% по сравнению с показателем 2023 года, сообщил «Ъ» генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На внутренние рейсы пришлось 16,7 млн человек, еще 4,2 млн пассажиров летали международными. Пулково сохранил второе место по объему перевозок среди российских городов.

«По международным направлениям прирост составил порядка 24% к прошлому году. Лидерами по международным направлениям по итогам года стали Анталья, Стамбул и Минск»,— уточнил господин Сергеев.

При этом объем перевозок по маршруту в города Китая вырос в три раза. Трафик по направлениям Таиланда превзошел уровень 2023 года в четыре раза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что оператор Пулково оценивает вторую очередь развития аэропорта в 200 млрд рублей.

Татьяна Титаева