В городе Шумерля Чувашской Республики четырехлетний мальчик оказался в реанимации после того, как устроил пожар в квартире, играя со спичками. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии ребенок попал в реанимацию после пожара

Фото: Пресс-служба МЧС России В Чувашии ребенок попал в реанимацию после пожара

Фото: Пресс-служба МЧС России

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на втором этаже жилого дома. Огонь охватил 25 кв. м помещения.

Очевидец происшествия помог выбраться из горящей квартиры матери с ребенком. Все трое участников инцидента были госпитализированы.

На месте работали 11 пожарных и три единицы спецтехники. По данным МЧС, возгорание произошло из-за того, что ребенок играл со спичками в зале, пока мать находилась на кухне.

В декабре 2024 г. в Шумерле из пожара в многоквартирном доме спасли четырех человек.

Анар Зейналов