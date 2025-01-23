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В Чувашии ребенок попал в реанимацию после пожара

В городе Шумерля Чувашской Республики четырехлетний мальчик оказался в реанимации после того, как устроил пожар в квартире, играя со спичками. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В Чувашии ребенок попал в реанимацию после пожара

В Чувашии ребенок попал в реанимацию после пожара

Фото: Пресс-служба МЧС России

В Чувашии ребенок попал в реанимацию после пожара

Фото: Пресс-служба МЧС России

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на втором этаже жилого дома. Огонь охватил 25 кв. м помещения.

Очевидец происшествия помог выбраться из горящей квартиры матери с ребенком. Все трое участников инцидента были госпитализированы.

На месте работали 11 пожарных и три единицы спецтехники. По данным МЧС, возгорание произошло из-за того, что ребенок играл со спичками в зале, пока мать находилась на кухне.

В декабре 2024 г. в Шумерле из пожара в многоквартирном доме спасли четырех человек.

Анар Зейналов

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