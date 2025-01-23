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Сильный шторм на море прогнозируют в Сириусе

Метеорологические службы предупреждают о предстоящем шторме на Черном море в Сириусе. Высота волн в четверг, 23 января, может превышать 1 м, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Администрация федеральной территории Сириус настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности и избегать отдыха у водоемов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам следует обращаться по телефону 112 или в службу «Кубань-СПАС» по номеру +7 (988) 385-91-32.

«Ъ-Сочи» писал, что на побережье Сочи, в частности на участке от поселка Магри до села Веселое, прогнозируют волнение моря с высотой волн от 0,8 до 1,2 м. Пользователи пляжных территорий могут ограничить доступ на зимние пляжи курорта для обеспечения безопасности отдыхающих.

Мария Удовик

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