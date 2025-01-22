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В Сочи прогнозируют усиление волнения моря

По данным метеорологической службы, в четверг, 23 января, на побережье Сочи, в частности на участке от поселка Магри до села Веселое, ожидается значительное увеличение волнения моря с высотой волн от 0,8 до 1,2 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Из-за надвигающейся непогоды мэр курорта Андрей Прошунин распорядился перевести все городские службы в усиленный режим работы. В зависимости от погодных условий пользователи пляжных территорий могут ограничить доступ на зимние пляжи курорта для обеспечения безопасности отдыхающих.

Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от пребывания у воды и соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за непогоды в Сочи отменили Крещенские купания в море. В районе от Магри до Веселого прогнозировали усиление волнения моря с высотой волн 1,3–1,8 м, а в Лазаревском районе ожидали сильные дожди.

Мария Удовик

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