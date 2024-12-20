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Свердловские власти выделили дополнительные 93 млн руб. на развитие Ирбита

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил увеличение программы развития Ирбита в 2018-2025 годах на 93 млн руб. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Дополнительные расходы предусмотрены на благоустройство дворов и общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов. Помимо этого, средства запланированы на строительство детского сада и реставрацию ОКН (объектов культурного наследия): зданий драмтеатра и Пассажа, поддержку малого и среднего предпринимательства, благоустройство туристического центра города.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что для Ирбита в проектном офисе ООО «ПроГород» разработали концепцию всесезонного курорта. Там выделили шесть объектов культурного наследия, интересных туристам, которые отреставрируют и обеспечат новым наполнением. В них появятся гостиницы в общей сложности на 90 номеров, музеи, рестораны и площадки для деловых мероприятий.

Анна Капустина

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