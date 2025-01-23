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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма не наблюдают отмену броней туристов

В Крыму не фиксируют падения спроса отдыхающих на майские праздники и лето, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По словам чиновника, туристы бронируют отели на прошлогоднем уровне, отмен почти нет.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Бронирование на майские выходные составляет 27%, на лето — в среднем 33%. Отмен нет или они находятся в пределах нормы»,— цитирует слова министра пресс-служба министерства. Он также отметил, что активное бронирование летнего отдыха на полуострове начнется не раньше марта.

Напомним, в 2024 году, по данным местных властей, в Крыму отдохнуло чуть более 6 млн туристов — на 16% больше, чем годом ранее.

После крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе и разлива большого количества мазута в акватории Черного и Азовского морей курортный сезон на юге России оказался под угрозой срыва. В санаториях и детских лагерях Анапы уже начали отменять летние путевки.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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