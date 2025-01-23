«МегаФон» подключится к спутниковому интернету от русского старлинка в 2027 году

«МегаФон» и российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в группу «ИКС Холдинг») сообщили, что заключили договор на предоставление услуг широкополосной передачи данных. Он позволит абонентам сотового оператора получить доступ к новому поколению спутникового интернета. Это первое соглашение такого рода для федерального оператора связи в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На первом этапе, в 2027 году, сигнал от низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» будут принимать 500 базовых станций «МегаФона» в удаленных районах страны. В первую очередь будут переведены станции, для которых прокладка волоконно-оптической сети нецелесообразна или невозможна и которые сейчас работают от геостационарных спутников. Переход на низкую орбиту существенно повысит скорость передачи данных и снизит сетевую задержку, отмечает компания.

Технический директор «МегаФона» Алексей Титов отметил, что это сотрудничество позволит компании укрепить лидерство в предоставлении качественных услуг связи. «"МегаФон" является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие — ключевой приоритет нашей деятельности»,— отметил он.

Как ранее писал «Ъ», государственная комиссия по радиочастотам определила условия работы отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», которую делает «Бюро 1440». Ей выделили диапазоны частот для работы как стационарных, так и подвижных земных станций, которые будут использоваться в самолетах и поездах.

Подробнее читайте в материале «Условный "Рассвет"».