Маск скептично оценил объявленный Трампом проект по развитию ИИ StarGate

Миллиардер Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, создание которой при участии OpenAI, SoftBank и Oracle ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Предполагается, что StarGate инвестирует в развитие ИИ $500 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Илон Маск

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

По словам Илона Маска, у японского банка SoftBank в действительности нет средств. «На самом деле у них нет денег. SoftBank обеспечил гораздо меньше $10 млрд — у меня есть об этом достоверные сведения»,— написал господин Маск в соцсети Х.

С утверждением Илона Маска не согласился гендиректор OpenAI Сэм Альтман. «Это не так, и вам это известно наверняка. Хотите посетить первый объект, который уже строится? Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для ваших компаний, но я надеюсь, что в вашей новой роли вы в первую очередь будете ставить США на первое место»,— написал господин Альтман.

Источник, близкий к проекту StarGate, в беседе с CNN также отрицает проблемы с финансированием проекта. По словам собеседника, на балансе Softbank находится $24,3 млрд наличных средств. Для реализации проекта компания также готова взять средства в кредит.

Илон Маск был одним из основателей OpenAI. Однако впоследствии он разорвал отношения с компанией и ее руководством. В августе миллиардер подал иск к OpenAI, обвинив компанию в том, что она предала и «исказила» цели и задачи, которые ставились при ее основании в 2015 году.

Подробнее о StarGate — в материале «Ъ FM» «Трамп взялся за развитие интеллекта».