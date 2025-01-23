Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Маск скептично оценил объявленный Трампом проект по развитию ИИ StarGate

Миллиардер Илон Маск усомнился в финансовых возможностях компании по развитию искусственного интеллекта (ИИ) StarGate, создание которой при участии OpenAI, SoftBank и Oracle ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Предполагается, что StarGate инвестирует в развитие ИИ $500 млрд.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Илон Маск

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

По словам Илона Маска, у японского банка SoftBank в действительности нет средств. «На самом деле у них нет денег. SoftBank обеспечил гораздо меньше $10 млрд — у меня есть об этом достоверные сведения»,— написал господин Маск в соцсети Х.

С утверждением Илона Маска не согласился гендиректор OpenAI Сэм Альтман. «Это не так, и вам это известно наверняка. Хотите посетить первый объект, который уже строится? Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для ваших компаний, но я надеюсь, что в вашей новой роли вы в первую очередь будете ставить США на первое место»,— написал господин Альтман.

Источник, близкий к проекту StarGate, в беседе с CNN также отрицает проблемы с финансированием проекта. По словам собеседника, на балансе Softbank находится $24,3 млрд наличных средств. Для реализации проекта компания также готова взять средства в кредит.

Илон Маск был одним из основателей OpenAI. Однако впоследствии он разорвал отношения с компанией и ее руководством. В августе миллиардер подал иск к OpenAI, обвинив компанию в том, что она предала и «исказила» цели и задачи, которые ставились при ее основании в 2015 году.

Подробнее о StarGate — в материале «Ъ FM» «Трамп взялся за развитие интеллекта».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...