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Коммерсантъ FM
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Суд в Приамурье подтвердил срок заключения экс-мэру столицы БАМа

Благовещенский горсуд оставил без удовлетворения ходатайство осужденной летом прошлого года бывшей главы администрации Тынды Марины Михайловой, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Осужденная за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ), невыплату пенсий (ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ) и неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) добивалась замены оставшейся части срока принудительными работами.

Как сообщал «Ъ», в июле 2024 года Тындинский райсуд приговорил Марину Михайлову к шести годам колонии общего режима, штрафу в 640 тыс. руб. и выплате более 4 млн руб. бывшим председателям гордумы. После апелляционного обжалования приговор был смягчен: срок сократили до четырех с половиной лет, а штраф — до 500 тыс. руб.

В пресс-службе суда сообщили, что осужденная не имела поощрений, не зарекомендовала себя с положительной стороны, поэтому не имеется оснований для замены наказания более мягким.

«Сторона защиты с мнением суда первой инстанции не согласна, находит его избыточно репрессивным и намерена обжаловать в апелляционном порядке»,— заявила «Ъ» адвокат осужденной Екатерина Пугачева. Она добавила, что администрация СИЗО охарактеризовала ее подзащитную с положительной стороны, а получить поощрения в следственном изоляторе Марина Валентиновна не могла, поскольку не была трудоустроена ввиду отсутствия рабочих мест.

Анна Яшина, Благовещенск

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