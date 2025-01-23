Трамп назвал печальным отказ Байдена от помилования себя

Президент США Дональд Трамп назвал печальным тот факт, что его предшественник Джо Байден не помиловал себя перед тем, как покинуть пост. Он отметил, что экс-главе Белого дома предстоит пройти такую же юридическую проверку, которую сам господин Трамп прошел после своего первого срока. По итогам проверки республиканцу предъявили обвинения по четырем отдельным уголовным делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Джо Байден на инаугурации Трампа

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP Дональд Трамп и Джо Байден на инаугурации Трампа

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Pool / AP

«Я прошел через четыре года ада из-за этого подонка, с которым нам пришлось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на судебные издержки, и я выиграл»,— сказал Дональд Трамп в беседе с Fox News. Он подчеркнул, что после своего первого срока не помиловал ни себя, ни своих сторонников, хотя у него была такая возможность.

«Он (Джо Байден.—"Ъ") раздал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то все связано с ним»,— сообщил президент США.

В день инаугурации Дональда Трампа господин Байден превентивно помиловал экс-главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, членов и сотрудников комитета Палаты представителей, расследовавших штурм Капитолия в январе 2020 года. Тем самым он хотел препятствовать «политически мотивированному преследованию» в отношении этих лиц со стороны администрации Дональда Трампа. Помилование также получили некоторые члены семьи Джо Байдена.

Первые указы и поручения Дональда Трампа на посту президента США — в материале «Ъ».