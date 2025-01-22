В Таганроге водитель Chevrolet Niva погиб, врезавшись в столб

В Таганроге водитель автомобиля Chevrolet Niva погиб, врезавшись в металлический столб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По данным пресс-службы, 63-летний автомобилист врезался столб линии электропередачи (ЛЭП). Авария произошла 21 января около дома № 46 по улице Чехова. От столкновения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Таганроге водитель иномарки сбил велосипедиста на улице Транспортная. Пострадавшего доставили в больницу с полученными травмами.

Анна Анисова