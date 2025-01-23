Защищавший Трампа при покушении агент стал новым главой Секретной службы

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы. Господин Курран возглавлял группу телохранителей, защищавших президента США во время покушения на него в июле на предвыборном митинге в Пенсильвании. Кандидатура главы Секретной службы не требует утверждения Сенатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охрана уводит Дональда Трампа с предвыборного митинга в Пенсильвании после выстрелов в него

Фото: Evan Vucci, File / AP Охрана уводит Дональда Трампа с предвыборного митинга в Пенсильвании после выстрелов в него

Фото: Evan Vucci, File / AP

«Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде»,— написал президент США в соцсети The Truth.

Дональд Трамп отметил, что Шон Курран — большой патриот, который защищал его семью в течение последних лет. Господин Курран 23 года прослужил в правоохранительных органах, начав свою карьеру в Секретной службе в 2001 году. Во время первого президентского срока господина Трампа Шон Курран был помощником спецагента, возглавлявшего отдел охраны главы государства. В том числе он вел надзор за несколькими охраняемыми лицами, а также разрабатывал планы усиления безопасности в резиденциях Дональда Трампа.

Шон Курран сменит в должности Рона Роува, который исполнял обязанности директора Секретной службы с июля 2024 года после того, как экс-директор Кимберли Читл ушла в отставку из-за покушения на президента. Покушение произошло, когда Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге. Томас Мэттью Крукс выстрелил в республиканца, пуля зацепила его правое ухо и убила одного из сторонников.

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