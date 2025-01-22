В аэропортах Ямала произошла задержка рейсов из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) задержаны несколько рейсов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Салехарда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Аэропорт Салехарда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, задержан рейс YC-17 авиакомпании «Ямал» по маршруту Салехард—Ноябрьск, время вылета которого было запланировано на 09:40. Не смог вовремя вылететь рейс YC-586 в Сочи из Ноябрьска, назначенный на 15:40. Планируемое время вылета уточняется. Рейс YC-18 из Ноябрьска в Салехард задержан на шесть часов.

Причины задержек связаны с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах назначения. Соблюдение прав пассажиров контролирует Новоуренгойская транспортная прокуратура.

По прогнозам синоптиков, в среду, 22 января, температура снизится до -29 градусов с переменным снегом до 4,8 мм. Такая погода продлится два дня после чего наступит временное потепление до -15 градусов с переменной облачностью.

Полина Щуцкая