В МИД Польши заявили об угрозе депортации тысяч поляков из США

Заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский сообщил, что массовая высылка нелегальных мигрантов из США может затронуть несколько тысяч поляков. Об этом он заявил радиостанции RMF FM.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИДа Радославу Сикорскому подготовить польские консульства в США к возможной депортации соотечественников. В связи с этим диппредставительства ввели дополнительные дежурства сотрудников.

Генеральный консул Польши в Нью-Йорке Матеуш Сакович говорил, что польская диаспора пока не выражала беспокойства в связи с кампанией по борьбе с нелегальной миграцией, объявленной администрацией президента США Дональда Трампа.

МИД Польши рекомендовал гражданам без легального разрешения на пребывание в США вернуться на родину, а тем, у кого есть опасения, обращаться за консульской помощью. Консульства готовы выдать документы для безопасного возвращения в Польшу, добавили в МИДе.

Первые указы и поручения Дональда Трампа на посту президента США — в материале «Ъ».