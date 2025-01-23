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Ученые зафиксировали редкий выброс черной плазмы на Солнце

На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы черного цвета, который длился около трех часов 22 января. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, вспышка сопровождалась выбросом холодного протуберанца с большим количеством нейтрального водорода. Вещество постепенно разрушалось, но на протяжении трех часов в солнечной короне наблюдалось черное облако плазмы.

Заведующий лабораторией Сергей Богачев рассказал ТАСС, что по энергетике это явление низкое и интересно лишь своей необычностью. Он подчеркнул, что оно не повлияло на прогнозы или оценки состояния космической погоды, так как основная масса вещества вернулась обратно на Солнце.

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