Пентагон направит 1,5 тыс. военнослужащих к границе с Мексикой

Минобороны США сообщило об отправке в ближайшие дни 1,5 тыс. военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности на южной границе. Это часть содержащегося в указах президента США Дональда Трампа плана по борьбе с нелегальной миграцией. К границе также направят вертолеты и аналитиков разведки.

Исполняющий обязанности министра обороны США Роберт Салесес сказал, что численность войск у мексиканской границы может измениться: «Это только начало». По его словам, военнослужащие будут помогать в возведении заграждений на границе. Кроме того, министерство предоставит самолеты для депортации более 5 тыс. задержанных мигрантов, передает AP.

Протяженность границы США и Мексики примерно 3,2 тыс. км. Сейчас там находится примерно 2,5 тыс. военных Национальной гвардии США. До этого там не было действующих американских войск. С 21 января в США действует режим ЧС на южной границе, который ввел Дональд Трамп с целью остановить нелегальную миграцию.

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