Жителям Кубани повысят пенсии на 9,5% с февраля 2025 года

Жители Кубани начнут получать проиндексированные на 9,5% пенсии с февраля 2025 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы от Краснодарского края и члена комитета по социальной политике Светлану Бессараб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Госпожа Бессараб подчеркнула, что правительство должно принять решение о доиндексации пенсий до 1 февраля. Росстат зафиксировал уровень инфляции на уровне 9,5%, в то время как пенсии были проиндексированы с 1 января лишь на 7,3%. Депутат также отметила, что необходимо провести дополнительную индексацию на 2,2%.

Кроме того, пенсионерам компенсируют недополученные выплаты за январь. Индексация затронет и другие социальные пособия, которые пересчитают по уровню фактической инфляции.

Повышение военных пенсий запланировано на 1 октября 2025 года. По словам Светланы Бессараб, в прошлом году инфляция составила 4,5%, а индексация пенсий превысила этот уровень и достигла 5,1%.

Президент Владимир Путин поручил правительству провести индексацию пенсий на уровне 9,5% в соответствии с инфляцией 2024 года. Решение должны принять в ближайшее время.

Анна Гречко