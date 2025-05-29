Новым заместителем президента-председателя правления ВТБ избран Александр Пахомов

Наблюдательный совет банка избрал Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления банка. Георгий Горшков завершает свою работу на этом посту.

Фото: пресс-служба ВТБ

Решение вступит в силу после согласования со стороны ЦБ РФ. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.

Александр Пахомов до своего назначения в ВТБ возглавлял «Почта Банк» с 2022 года. До этого работал на руководящих постах в банке «Открытие», где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании «Росгосстрах», «Росгосстрах Банка», «Открытые цифровые решения», «Бинбанка». До этого работал на руководящих позициях ВТБ24.