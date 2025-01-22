Новый мост в Ярославле стоит 27,5 млрд рублей

Стоимость третьего моста в Ярославле, который свяжет Фрунзенский и Заволжский районы, составляет почти 27,5 млрд руб. в ценах сегодняшнего дня. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С учетом инфляции и времени строительства стоимость может достигнуть не менее 34 млрд руб. Из этого объема уже выделено 4 млрд руб. на 2026 год. «За остальные деньги еще придется серьезно побороться. Вопрос по ним еще не решен»,— пояснил господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Общая протяженность четырехполосного участка превысит три километра, из которых около 800 метров будет занимать мост через Волгу.

Глава региона отметил, что в сложных экономических условиях строительство новых объектов на федеральном уровне редко начинается, и достигнутый прогресс — серьезный шаг к реализации проекта, заложенного в градостроительный план развития Ярославля еще в 1971 году. Следующим этапом станет оценка эффективности в Росавтодоре, заключение соглашения и начало строительно-монтажных работ. Планируется в ближайшее время начать поиск подрядчика на строительство моста, чтобы приступить к работам уже в этом году.

Антон Голицын