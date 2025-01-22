Главгосэкспертиза одобрила проект третьего моста для Ярославля
Проект третьего моста через Волгу для Ярославля получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Эскиз третьего моста
Фото: Роман Душко, Telegram-канал
Генеральным проектировщиком выступило ОАО «Институт Гипростроймост». Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы.
На участке обхода центра Ярославля построят пункт управления обеспечением транспортной безопасности, локальные очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации. Застройщиком выступает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», строительство моста планируют начать в 2025 году. На эти цели предусмотрено федеральное финансирование.