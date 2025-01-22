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Главгосэкспертиза одобрила проект третьего моста для Ярославля

Проект третьего моста через Волгу для Ярославля получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Эскиз третьего моста

Эскиз третьего моста

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Эскиз третьего моста

Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Генеральным проектировщиком выступило ОАО «Институт Гипростроймост». Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы.

На участке обхода центра Ярославля построят пункт управления обеспечением транспортной безопасности, локальные очистные сооружения и иные вспомогательные объекты и коммуникации. Застройщиком выступает Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», строительство моста планируют начать в 2025 году. На эти цели предусмотрено федеральное финансирование.

Алла Чижова

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