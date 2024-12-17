HH.ru: в регионах Урала спрос на курьеров вырос на 68%

Работодатели Уральского Федерального округа (УрФО) в течение 2024 года разместили более 23,5 тыс. вакансий для курьеров, что на 68% больше, чем в прошлом году, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидерами по предложению вакансий на Урале стали Курганская область, где прирост составил 268%, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с приростом в 133% и Челябинская область, где объем вакансий вырос на 97%.

За год количество вакансий для курьеров в Свердловской области выросло на 51% до 9,9 тыс. В регионе им готовы платить от 45,9 тыс. до 96,5 тыс. руб., что выше средних значений по УрФО, при этом медиана по области составляет 70 тыс. руб. На одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме при норме от четырех, что свидетельствует о дефиците кадров в этой сфере.

Напомним, спрос на курьеров, а также на водителей, курьеров, упаковщиков, комплектовщиков, машинистов и кладовщиков особенно актуален в логистике — спрос на персонал в этой отрасли составляет 15% от всех предложений о работе на Среднем Урале.

Ирина Пичурина