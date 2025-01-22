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Нападающего «Локомотива» оштрафовали за «неправильную атаку»

На нападающего ХК «Локомотив» Максима Шалунова наложен денежный штраф за «неправильную атаку» в ходе матча со СКА. Об этом сообщает КХЛ.

Фото: Скриншот видео КХЛ

Фото: Скриншот видео КХЛ

Игра состоялась 21 января в Санкт-Петербурге и завершилась поражением ярославцев. Решение о наложении штрафа принял Спортивно-дисциплинарный комитет после рассмотрения эпизода.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Локомотива" Максима Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу»,— говорится в сообщении КХЛ.

За данное нарушение сумма штрафа составляет от 50 до 70 тыс. руб.

Алла Чижова

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