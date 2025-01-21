Главный тренер «Локомотива» объяснил первое поражение года

Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин объяснил поражение в игре со СКА недоработками. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, 21 января в Санкт-Петербурге «Локомотив» уступил СКА со счетом 2:5.

«Со СКА так играть нельзя. Мы давали мастеровитым нападающим соперника время. Поэтому недоработки. Сильная команда должна при любом счете играть. Я не думаю, что нас подкосило что-то. Мы просто играли не в свою игру. Не реализовали ни одно большинство, почему? Большинство оттуда же. Нюансы, реакция на отскоки, на добивание. Поэтому, наверное, большинство не может отдельной жизнью жить от общей команды»,— сказал господин Никитин.

Последний гол СКА забил в пустые ворота, когда «Локомотив» за 3 минуты до конца матча снял вратаря Мельничука и выпустил шестого полевого игрока. Журналисты уточнили, не рано ли.

«Снял бы позже — сказали бы: не поздно? Все от результата зависит. Но реакция сегодня была быстрее у СКА, чем у нас. Шесть побед подряд повлияли? Если взять общечеловеческий фактор, то, наверное, да. Но есть определенный уровень. Профессиональный спортсмен его должен держать постоянно. Ты можешь играть не в свою лучшую игру, но не ниже своего уровня. У команды соперника достаточно мастерства и лишний раз судьбу испытывать, наверное, не стоит. Мы сегодня позволили себе это»,— прокомментировал Никитин.

Оценил наставник и игру голкипера Алексея Мельничука, заменяющего основного вратаря. Даниил Исаев находится в списке травмированных.

«Алексей не сыграл свою лучшую игру, но здесь он такая же часть команды, как каждый из нас. Наверное, команда не помогла ему сыграть свою лучшую игру. Поэтому я не вижу здесь причины в его игре. Хоккей – командный вид спорта, и наша команда как раз в связи с этим сильна»,— заключил Никитин.

25 января «Локомотив» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 38 матчах и проиграли в 11. На счету команды 78 очков.

Алла Чижова