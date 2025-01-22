Дорожников Ленобласти перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Коммунальные службы и дорожные предприятия Ленобласти перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом, сообщает пресс-служба администрации региона. Непогода будет длиться несколько дней с кратковременными паузами. Столбики термометров покажут от -7 до +3 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Власти Ленобласти подчеркивают, что службы будут трудиться и днем, и ночью для обеспечения комфорта жителей в сложных погодных условиях. На неделе была тщательно проверена снегоуборочная техника, которая готова «идти в бой».

Запасы противогололедных материалов в норме, специалисты оснащены всем необходимым. Если потребуется, на улицы выйдут дополнительные бригады и спецтехника.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники за минувшую неделю вывезли из Петербурга почти 300 тысяч кубометров снега. Темпы увеличились до 50 «кубов» в сутки.

Андрей Маркелов