Петербургские дорожники увеличили вывоз снега до рекордных значений

Дорожники за минувшую неделю вывезли из Петербурга почти 300 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба Смольного 20 января. Темпы увеличились до 50 «кубов» в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Плюсовая температура, установившая в мегаполисе несколько дней назад, потребовала от работников дорожных предприятий мобилизации всех ресурсов для предотвращения подтоплений.

«По городу курсировали аварийные бригады, техника удаляла скопившийся снег из лотковой зоны, а сотрудники предприятий прочищали входы в ливневую канализацию и устраивали дренажные прорези. За период с 10 по 16 января освобождено почти 7,5 тыс. патрубков»,— говорится в сообщении.

Практически весеннее тепло позволило дорожникам помыть 266 остановок, очистить от снега 25 тыс. скамеек и почти 7 тыс. гектаров пешеходных переходов.

На полигон транспортировали 830 кубометров мусора и 70 тонн смета. На текущий момент город убирает 865 единиц техники и более 1,1 тыс. работников ручного труда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала зимы специальные городские комплексы Петербурга приняли на утилизацию более 539 тыс. кубометров снежных масс — это более 25 тыс. грузовых автомобилей.

Андрей Маркелов