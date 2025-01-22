МИД РФ: Россия и Иран будут углублять сотрудничество в борьбе с дезинформацией

Россия и Иран будут вместе противодействовать враждебным информационным кампаниям и распространению дезинформации в мировом информационном пространстве. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам онлайн-консультаций официальных представителей внешнеполитических ведомств двух стран, которые прошли 22 января.

В сообщении на сайте МИД РФ утверждается, что в ходе консультаций представители России и Ирана констатировали «важность углубления взаимодействия по противодействию враждебным информационным кампаниям, распространению дезинформации».

Москва и Тегеран также нацелены совместно содействовать профессиональной деятельности российских и иранских журналистов, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

17 января лидеры России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. В ст. 33 договора утверждается, что стороны договорились сотрудничать для «противодействия дезинформации и негативной пропаганде в отношении РФ и Исламской Республики Иран, противодействия распространению недостоверной общественно значимой информации, угрожающей национальным интересам и безопасности» каждой из сторон.

Подробнее о новом этапе в отношениях Москвы и Ирана — в материале «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».

Анастасия Домбицкая