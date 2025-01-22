МИД Армении назвал конструктивными усилия по делимитации границы с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о «конструктивных усилиях» по делимитации границы с Азербайджаном. 16 января стороны договорились о начале работ по установлению госграницы по картам на северном участке.

«Мы заинтересованы в продолжении процесса делимитации. Мы считаем это одним из важнейших компонентов мирного процесса. И с нашей стороны, и со стороны Азербайджана были предприняты конструктивные усилия, и мы пришли к общему мнению»,— сказал господин Мирзоян на правительственном часе в парламенте (цитата по ТАСС).

Процесс делимитации границы Армении и Азербайджана начался после восьмой встречи комиссий двух стран — в апреле 2024 года. В результате Армения передала под контроль Азербайджана четыре села, входивших ранее в состав Азербайджанской ССР. В январе 2025 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что миссия Евросоюза на границе с Азербайджаном останется как минимум до завершения делимитации границы.

Лусине Баласян