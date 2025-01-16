Армения и Азербайджан проведут делимитацию северного участка границы

Государственные комиссии Армении и Азербайджана договорились о начале работ по делимитации нового участка границы двух стран. Комплекс работ начнут с северного участка границы, на стыке Армении, Азербайджана и Грузии, рассказали в МИД Армении.

Встреча комиссий прошла на границе Армении и Азербайджана под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Стороны также обсудили проекты инструкций по порядку проведения делимитационных работ. Дату и место проведения следующей встречи комиссий договорились обсудить в рабочем порядке.

Процесс делимитации границы Армении и Азербайджана начался после восьмой встречи комиссий двух стран — в апреле 2024 года. В результате Армения передала под контроль Азербайджана четыре села, входивших ранее в состав Азербайджанской ССР. В январе 2025 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что миссия Евросоюза на границе с Азербайджаном останется до завершения делимитации границы.

Подробнее об отношениях Армении и Азербайджана — в материале «Ъ» «Мирный договор подхватил вирус».