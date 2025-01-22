«Трампу нужна пауза, чтобы разобраться в происходящем»

«На сегодня есть небольшое, но окно возможностей»,— так замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал приход к власти в США Дональда Трампа. В российском МИДе выразили надежду, что хуже, чем при администрации Джо Байдена, уже точно не будет. Ранее американский лидер поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу найти мирное решение конфликта за 100 дней. Однако политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что приоритетом Белого дома в ближайшее время станет Ближний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп использовал классическую формулу, как избавить себя от неудобных вопросов относительно Украины: спецпосланнику Киту Келлогу дано поручение найти решение в течение 100 дней. Так что уважаемой публике предлагается подождать. Что касается других острых моментов, таких как перспектива отмены или, наоборот, усиления антироссийских санкций, а также поставок оружия Киеву или отказу от них, президент не сказал ни да ни нет: посмотрим, Келлог доложит, будем из этого исходить. Кроме того, официальные лица в Вашингтоне дали понять, что консультации по этой проблеме не будут публичными. Ставка при этом сделана на прагматичный подход на основе существующих реалий. То есть «возвращение к границам 1991 года» или нечто похожее выглядит нереалистичным.

Практически никто из квалифицированных и иных наблюдателей сегодня не верит, что подобный конфликт можно урегулировать за 100 дней, да и в то, что разговор президентов России и США и даже личная их встреча способны в корне что-то изменить. Ясно другое — Трампу нужна пауза, чтобы хоть как-то разобраться в происходящем. Пока же он выдвигает на первый план разные масштабные проекты, способные отвлечь СМИ и общественное мнение от болезненной темы.

Однако дело в том, что без Украины ни покупка Гренландии, ни Мексиканский (он же Американский) залив, ни торговые войны не приведут Дональда Трампа к успеху, попаданию в историю со знаком плюс и Нобелевской премии в качестве вишенки на торте.

Между тем пока суд да дело, логично развить успех на Ближнем Востоке, в частности, наконец-то решить проблему Ирана и его ядерной программы в связи с явным ослаблением режима аятолл. Вероятно, так и будет сделано. Действительно, за 100 дней подобное вполне реально. Кстати, при этом необязательно воевать, можно и по-хорошему договориться. Затем и мирить России и Украину будет явно легче. Трамп же хочет силу продемонстрировать, помноженную на талант переговорщика. К тому же все конфликты между собой связаны, пусть и косвенно, а Москва и Тегеран — на сегодня союзники, вероятно, ситуативные.

Однако если с Ираном не получится, то это будет означать если не полный провал, то что-то близкое к этому.

Как бы то ни было, звучит все это красиво — 100 дней, которые способны изменить мир. В этом случае Нобелевская премия точно в кармане. Однако главное, чтобы мир изменился бы к лучшему, а не наоборот. И об этом тоже забывать нельзя.

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Дмитрий Дризе