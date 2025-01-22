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Михаил Барщевский: электронная постановка на воинский учет предусмотрена законом

Новый порядок первичной постановки на воинский учет, введенный в Москве в этом году, полностью соответствует федеральному законодательству, заявил «Ъ» полномочный представитель федерального правительства в Верховном и Конституционном судах, завкафедрой юриспруденции в Университете правительства Москвы Михаил Барщевский.

Михаил Барщевский

Михаил Барщевский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Михаил Барщевский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Молодым людям не нужно больше приходить в военкомат для первоначальной постановки на воинский учет и тратить время на прохождение медицинской комиссии,— сказал Михаил Барщевский.— Приписное свидетельство направляется в электронном виде в личный кабинет на mos.ru ребенку и его родителям. Такая процедура предусмотрена действующим федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". В законе сказано, что первоначальная постановка гражданина на воинский учет может осуществляться без его личной явки. При этом данные берутся из действующих информационных систем, в том числе на основании данных военных комиссариатов. В таком случае закон позволяет не проходить медкомиссию и профессиональный психологический отбор в момент первоначальной постановки на учет. Соответственно, и категория годности будущему призывнику не присваивается. Все необходимые обследования будут проведены при последующей явке, когда молодые люди достигнут 18-летия. Тогда же, согласно закону, врачи дадут заключение о годности гражданина к военной службе и отнесении его к одной из категорий, установленных законом».

Иван Тяжлов

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