Зарплаты в нижегородской мэрии и думе повысят на 11,7%

Зарплаты чиновникам в мэрии и гордуме Нижнего Новгорода в 2025 году повысят на 11,7%. Два соответствующих проекта решения внесены на январское заседание городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

В документе авторы ссылаются на указ губернатора Нижегородской области от 25 декабря о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности. Дополнительные расходы уже предусмотрены в городском бюджете на год.

Так, оклады мэра города и председателя гордумы увеличатся с 73,8 тыс. до 82,5 тыс. руб., оклады депутатов, которые работают на постоянной основе — с 33,6 тыс. до 37,6 тыс. руб.

Оклад первого замглавы города увеличится с 45,1 тыс. до 50,4 тыс. руб., руководителя аппарата гордумы — с 36,5 тыс. до 40,8 тыс. руб., специалиста в мэрии — с 8,8 тыс. до 9,6 тыс. руб.

Оклад за классный чин для действительных муниципальных советников I класса увеличится с 12,7 тыс. до 14,2 тыс. руб., секретаря муниципальной службы III класса — с 2 тыс. до 2,3 тыс. руб.

Галина Шамберина