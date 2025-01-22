Нападающий футбольного клуба «Пари НН» Зе Турбо перешел в кипрский АЕЛ

Кипрский футбольный клуб АЕЛ арендовал с правом выкупа гвинейского форварда «Пари НН» Зе Турбо (Жозе Коррейя), сообщила пресс-служба нижегородской команды. Вторую половину сезона нападающий проведет в новом клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Зе Турбо выступал за «Пари НН» с лета 2023 года. Форвард провел за команду 37 матчей Российской премьер-лиги и десять игр в Кубке России. Нападающий забил семь мячей.

Ранее состав «Пари НН» пополнили защитник из Колумбии Хуан Камило Кастильо Андраде, защитники ЦСКА и «Химика» Илья Агапов и Ярослав Крашевский, а также форвард «Динамо» Вячеслав Грулев.

Сейчас «Пари НН» находится на сборах в Турции. Команда занимает 12-ю строчку в таблице Российской премьер-лиги.

Владимир Зубарев