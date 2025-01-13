Ярослав Крашевский из «Химика» перешел в футбольный клуб «Пари НН»

Защитник Ярослав Крашевский перешел из дзержинского «Химика» в футбольный клуб «Пари НН». Контракт с футболистом подписан на 3,5 года, сообщила пресс-служба нижегородской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ярослав Крашевский в прошлом сезоне выступал за «Химик» в Второй лиге. Защитник провел за команду 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Ярослав Крашевский окончил академию ФК «Спартак», выступал за молодежную команду московского клуба, а затем перешел в «Енисей». Также выступал за волгоградский «Ротор».

Как писал «Ъ-Приволжье», состав «Пари НН» также пополнил нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев. Клуб занимает 12-ую строчку таблицы чемпионата Российской премьер-лиги. 13 января команда вылетела на сборы в Анталью, где проведет 11 контрольных матчей.

Владимир Зубарев