Колумбийский защитник и игрок ЦСКА перешли в футбольный клуб «Пари НН»

Защитник из Колумбии Хуан Камило Кастильо Андраде подписал долгосрочный контракт с футбольным клубом «Пари НН». Также клуб арендовал защитника ЦСКА Илью Агапова, сообщили в «Пари НН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

22-летний Кастильо дебютировал в колумбийских клубах «Сипакира Сан Пабло» и «Экспрессо Дорадо», позднее выступал за «Мильонариос», а также играл за юношеские сборные Колумбии. С 2021 года строил карьеру в США в «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Филадельфия Юнион». Прошедший сезон вновь провел в Колумбии в составе «Форталесы».

Илья Агапов арендован до конца сезона 2024/2025. Футболист уже выступал в составе «Пари НН» в 2022-2023 годах. Защитник начинал карьеру в «Рубине», выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2». В московском ЦСКА играет с 2023 года.

Сейчас «Пари НН» находится на сборах в Турции, где проведет 11 контрольных матчей. Команда занимает 12-ю строчку в таблице Российской премьер-лиги.

Владимир Зубарев