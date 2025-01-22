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В результате ДТП на терминале «Усть-Луга» грузовик насмерть сбил пешехода

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на терминале «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 22 января в 12:20, сообщили в региональном ГУ МВД.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полицию поступила информация, что на территории «Новотранс» терминала «Усть-Луга» 20-летний водитель, управляя грузовиком FAW, совершил наезд на 44-летнего мужчину, после чего столкнулся еще с одним грузовым автомобилем той же марки.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. В настоящий момент все подробности выясняются, уточнили в полиции. Собственную проверку по факту случившегося организовала Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным, мужчина был смертельно травмирован на причале порта при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном наезде иномарки на пешехода на 28-м километре автодороги «Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск» во Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик

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