Иномарка насмерть сбила пешехода на трассе во Всеволожском районе Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельного наезда на пешехода во Всеволожском районе Ленинградской области. Трагический дорожный инцидент произошел под Петербургом накануне вечером, 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 18:10 на 28-м километре автодороги «Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск» 44-летний водитель автомобиля Toyota Corona вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину, на вид 50 лет, который шел в попутном направлении по обочине проезжей части.

От полученных травм пострадавший пешеход скончался на месте аварии. Его личность в настоящий момент устанавливается. Все подробности произошедшего выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о четверых пострадавших в результате ДТП с участием автомобиля УАЗ и автобуса на трассе Петербург — Кировск в Ленобласти.

Андрей Цедрик