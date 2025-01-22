Туроператорам неизвестно о массовых заболеваниях туристов в Таиланде

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что не получала массовых жалоб о болезнях туристов, которые отдыхают в Таиланде. Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что на Пхукете и Пхангане зафиксированы массовые заболевания среди россиян.

«Туроператоры, ведущие таиландское направление, массовых сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона — таиландские туркомпании»,— сообщила АТОР (цитата по «Интерфаксу»).

Компания «Евроинс Туристическое страхование» уточнила, что в Таиланде случаи обращения россиян с симптомами гриппа и ОРВИ за последние несколько недель единичны. Госпитализаций с такими диагнозами не было.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил якобы о массовых заболеваниях российских туристов на курортах Таиланда. Как указано в материале, отдыхающие жалуются на температуру, сильный кашель и озноб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Зиму переживают в Азии».