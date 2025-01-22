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Трасса Алексеевское – Альметьевск станет платной в конце февраля

Проезд по новой автодороге Алексеевское — Альметьевск станет платным в конце февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ со ссылкой на концессионера АО «Автострада».

Стоимость проезда для легковых автомобилей составит 4,5 руб. за 1 км, а общая цена поездки по всей трассе будет равна 653 руб. Оплатить проезд можно будет через мобильное приложение, сайт или транспондер.

В пресс-службе также сообщили, что за последние 10 дней по трассе проехали около 32,5 тыс. автомобилей. Наибольшее количество машин было зафиксировано 6 января — 6,4 тыс. автомобилей.

В начале декабря инвестор проекта строительства платной дороги и основатель компании «СМП Нефтегаз» Фоат Комаров выразил несогласие с предложенными тарифами на проезд. По его словам, расценки не были согласованы с инвесторами.

Трасса Алексеевское — Альметьевск была открыта 26 декабря. Ее протяженность составила 145 км. Эта дорога — часть маршрута Шали (М7) — Бавлы (М5) и войдет в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай. Общая стоимость проекта составила 102 млрд руб., а срок строительства растянулся на 20 лет.

Анар Зейналов

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