Плененный в курской Александрии колумбийский наемник отправлен под стражу

По ходатайству следователя главного военного следственного управления СКР гражданин Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс, попавший в плен в ходе боевых действий в Курской области, отправлен под стражу. Его подозревают в совершении теракта и наемничестве. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, иностранец за денежное вознаграждение принимал личное участие во вторжении в регион в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Колумбиец якобы пересек госграницу РФ в декабре 2024 года. «Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступления против мирного населения»,— считают в ведомстве.

ВС РФ взяли фигуранта в плен в ходе боевых действий в районе населенного пункта Александрия Суджанского района.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило, что с начала января подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ четыре населенных пункта Суджанского района — деревни Александрию, Леонидово, Кругленькое и село Русское Поречное. К 17 января российские военные освободили 800 кв. км (63,2%) территории региона, занятой украинскими боевиками (всего — 1 268 кв. км).

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева