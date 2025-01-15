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С начала года жители Черноземья перевели мошенникам 36,6 млн рублей

Жители Белгородской, Воронежской, Липецкой и Курской областей перевели мошенникам как минимум 36,6 млн руб. с начала 2025 года. О случаях телефонного или интернет-мошенничества в Орловской и Тамбовской областях за этот период не сообщается. Это следует из сообщений региональных управлений МВД. В Белгородской области данные были опубликованы с начала года, в остальных случаях — только за последнюю неделю.

В Белгородской области с начала января с заявлениями о мошенничестве в полицию обратилось 65 жителей. Злоумышленники похитили у них 20,8 млн руб. в сумме, из них 4,6 млн руб. были взяты в кредит. В Воронежской области аферистам отдали 15,3 млн руб. В Курской и Липецкой областях мошенникам перевели 90 тыс. и 39 тыс. руб. соответственно.

Традиционной схемой для мошенников остается попытка выдать себя за сотрудников банков или правоохранительных органов. В таких случаях преступники сообщают потерпевшим о «взломе» их счета и пытаются похитить деньги, убеждая жертву перевести их на «безопасный счет».

Анастасия Колпачева

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