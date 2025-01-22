«Внимания к ар-деко стоило ожидать»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что будет актуально весной-летом 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Trendvisionforecasting Фото: Trendvisionforecasting

Исследовательский центр Trendvision выпустил обзор ювелирных тенденций на весну-лето 2025 года. О части списка я уже рассказывала, продолжим его изучать. В тренде, названном Retro Glam, гламур прошлого сочетается с инновациями будущего. Тут четкие геометрические формы и изящные архитектурные формы, вдохновленные ар-деко, переосмысливаются с помощью современных материалов. Замечу, что ар-деко исполняется 100 лет, так что внимания к этому стилю стоило ожидать.

«Ретрокор сочетает в себе ностальгическую роскошь и смелое современное выражение, делая такие культовые украшения, как тубогазы и камни-кабошоны, актуальными и носибельными сегодня»,— обозначают исследователи тренд не только на винтажную эстетику, но и вообще на винтаж. Как мы видим по перечислению, речь не только об эстетике и достижениях ар-деко.

Refined Essence — самая размытая категория. Такое чувство, что в ней пытались объединить все, что на рынке заметно, но в другие категории не поместилось. Как пишут исследователи: «Эта тенденция воплощает в себе баланс между минимализмом и изысканностью. Бриллианты придают тонкий блеск чистым узорам, превращая эти воздушные украшения, в повседневную роскошь». Под такое описание подойдет каждое третье украшение. Зато любой продавец и покупатель может почувствовать себя в тренде.

Анна Минакова