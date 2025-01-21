Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что такое rebeluxe и naturama, которые обещают стать главными ювелирными тенденциями 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

Исследовательский центр Trendvision выпустил обзор ювелирных тенденций на весну-лето 2025 года. Посмотрим, что нам обещают в этом году. В целом, как нам хотят сказать исследователи, самым важным будет сочетание инноваций и личного самовыражения потребителей. Первой ключевой темой объявлен rebeluxe — сочетание бунтарской эстетики с изысканностью. Смелые массивные цепи в сочетании с шипами и шпильками придают украшениям индустриальный характер, а надетые по многу серьги составляют ear party, которые бросают вызов традиционным ювелирным нормам. Это мягкое панковское возрождение балансирует между непокорностью и утонченностью, предлагая динамичный, урбанистический образ, который позволяет сочетать элегантность с бунтарством, пишут исследователи.

Следующий тренд — naturama. О вечном в украшениях: теме флоры и сочетании органики с передовыми технологиями и экологичностью. Цветы в титане и прочие крайне широко встречающиеся сюжеты и методы производства. «Naturama пропагандирует экологически чистые материалы и этичное производство, предлагая дизайн, в котором приоритет отдается красоте и осознанности»,—патетично формулируют в Trendvision. Посмотрим, какие из этих заявленных тенденций и правда будут популярны в 2025-м.

Анна Минакова