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В Татарстане отчитались о 100%-ной укомплектованности медиков первичного звена

В Татарстане укомплектованность кадрами в первичном звене здравоохранения составила 100%. Об этом стало известно в ходе заседания итоговой коллегии министерства здравоохранения республики.

В Татарстане отчитались о 100%-ной укомплектованности медиков первичного звена

В Татарстане отчитались о 100%-ной укомплектованности медиков первичного звена

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Татарстане отчитались о 100%-ной укомплектованности медиков первичного звена

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Татарстане в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в 2019–2024 годах для медицинских учреждений кадрами было выделено более 687 млн руб., из которых освоено более 640 млн руб.

Первичное звено здравоохранения включает в себя фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), амбулатории, поликлиники, кабинеты врачей общей практики и т. д.

В 2023 году в СМИ сообщалось о 94%-ной укомплектованности врачебных штатных должностей в республике.

Ранее стало известно, что медицинские организации Татарстана оказали помощь 419,2 тыс. иностранным пациентам на 1,096 млрд руб.

Диана Соловьёва

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